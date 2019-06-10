"Milli takımımıza yapılan saygısızlık kabul edilemez" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. Kalın, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu. Kalın, en güzel cevabı milli takımın sahada vereceğini belirtti.





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