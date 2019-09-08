Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı Okay Yokuşlu, Milli Takım'ın Moldova'yla oynayacağı maç öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."

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