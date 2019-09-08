0553 313 94 23

Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Okay Yokuşlu, Milli Takım'ın Moldova'yla oynayacağı maç öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 14:15
Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:15
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Okay Yokuşlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı
    1. Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı
    2. Vali Memiş’ten yeni eğitim öğretim..
    3. Ahıra giren kurtlar koyunlara..
    4. Otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki..
    5. Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki..
    6. Şoke eden görüntü! Karadeniz sahilinde..
    7. Evlatları için oturma eylemi yapan..
    8. Hatay’da ahıra giren kurtlar koyunları..
    9. Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3..
    10. Suriyeli aileyi yıkan olay! 2..
    11. İstanbul’da Karadeniz rüzgarı
    12. Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim..
    13. Yunanistan’ı korku sardı! Başkan..
    14. Sınır birliklerine konteyner ve beton..
    15. Suriye'de ders zili çaldı
    16. PTT KPSS’siz personel alımları ne..
    17. Badmintonda 3 madalya
    18. Sanayiciler piknikte buluştu
    19. 8 kişiyi böyle dolandırdı! "Artık bu..
    20. Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü..
    21. HDP binası önünde eylem yapan aile..
    22. Ses duyduğu çalılıklara ateş edince..
    23. Balıkesir Burhaniye’de kadın gaziye..
    24. Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında..
    25. Ticaret Bakanlığından iş yeri..
    26. Ahmet Şafak konserine yoğun ilgi
    27. Gölete devrilen otomobildeki iki..
    28. Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin..
    29. Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya
    30. Burhaniye’nin düşman işgalinden..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'