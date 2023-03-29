Milli Takım’da Kuntz dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim herkesi şaşırttı

Türkiye Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a ilk yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Oynattığı futbolla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelen Stefan Kuntz'un ayrılığı gündem olurken, yerine gelecek isim duyanları şaşkına çevirdi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi.

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Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı. Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Tribünlerden TFF'ye tepki

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yoğun eleştiriye maruz kalarak isitafaya davet edildi.

Karşılaşma sonrası ortaya çıkan bir iddiaya göre, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yollar ayrılacak ve yerine son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın getirilecek.

(Kaynak: Sabah)