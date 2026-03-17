Milli takımda Jhon Duran depremi: 2026 Dünya Kupası hayali suya düştü

Sezona Fenerbahçe’de başlayan, ardından Zenit’in yolunu tutan Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın dünyası başına yıkıldı. Kolombiya Futbol Federasyonu (FCF) yetkililerinden gelen "Çok kötü bir çocuk" çıkışı, 22 yaşındaki oyuncunun 2026 Dünya Kupası hayallerini bitme noktasına getirdi.

Kolombiya Milli Takımı’nın yükselen yıldızı olması beklenen Jhon Duran için işler hem kulüp hem de milli takım bazında tersine döndü. Fenerbahçe macerasının ardından Zenit’e kiralanan genç forvetin, saha dışındaki disiplinsiz tavırları federasyonun sabrını taşırdı.

Kolombiya Milli Takımı'nın genç golcüsü Jhon Duran, hem kulüp kariyeri hem de milli takım geleceğiyle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kolombiya Futbol Federasyonu (FCF) cephesinden gelen dikkat çeken bir değerlendirme, oyuncunun 2026 Dünya Kupası ihtimalini ciddi şekilde tartışmaya açtı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre Gol Caracol Genel Direktörü Javier Hernandez Bonnet, "Jugada Maestra" programında FCF yöneticilerinden Álvaro Gonzalez Alzate ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK"

Bonnet, Duran'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağını sorduğunda, aldığı yanıtın oldukça sert olduğunu belirtti:

"Çok kötü bir çocuk."

Bu ifadenin, genç futbolcunun son dönemde yaşadığı tartışmalar ve disiplin sorunları nedeniyle dile getirildiği kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA GÖZDEN DÜŞTÜ

Hernandez Bonnet, Duran hakkında federasyon içinde oluşan görüşün olumsuz olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, FCF içindeki genel kanaat. Ramon Jesurun ve Carlos Mario Zuluaga için de farklı değil. Şu an orada kimsenin planlarında yer almıyor."

SON MİLLİ MAÇINI 2025'TE OYNADI

Jhon Duran, Kolombiya Milli Takımı formasını son olarak 6 Haziran 2025'te Peru ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada giymişti. Bu maçtan sonra milli takımda forma giyemeyen genç oyuncu, toplamda 7 karşılaşmayı kaçırdı.

Duran'ın milli takımdan uzak kalmasında sadece saha dışı tartışmalar değil, kulüp kariyerindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Genç oyuncu bu süreçte: Al Nassr, Fenerbahçe ve Zenit formalarını giydi. Sık sık takım değiştirmesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Duran, bu nedenle de Kolombiya Milli Takımı'ndan uzak kaldı.

