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Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük onur

Son olarak Macaristan'dan gümüş madalyayla dönen milli güreşçi Yasemin Adar’a, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:21
Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük onur

Milli güreşçi Yasemin Adar’a Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması verildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası’nın 76 kilo yarı final maçındaki davranışı sebebiyle Yasemin Adar’a özel diploma verildi.

Sakatlanan rakibinin dizine hamle yapmadı

Yasemin Adar, yarı final müsabakasında dizinden sakatlanmasına rağmen mücadeleye devam eden Macar güreşçi Zsanett Nemeth’in sakat dizine hiç hamle yapmadı ve rakibine zarar vermekten kaçındı.

“Türkiye, Yasemin Adar ile iftihar etmelidir”

Bu davranışı nedeniyle milli güreşçinin Dünya Fair Play Özel Diploması’na layık görüldüğünü açıklayan CIFP Başkanı Jeno Kamuti’nin "Türkiye, Yasemin Adar ile iftihar etmelidir." ifadelerine yer verildi.

Dünya Güreş Federasyonu Büro Üyesi ve Türkiye Güreş Federasyonunun Temsilcisi Rodica Maria Yaksi, Yasemin Adar adına Dünya Fair Play Özel Diploması’nı Jeno Kamuti’den teslim aldı.

2018 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Yasemin Adar’ın kariyerinde 1 dünya, 2 Avrupa, 1 de Akdeniz Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:21
  1. Yasemin Adar
  2. Dünya Fair Play Özel Diploması

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