Milli sporculardan Dünya Kupası'nda bronz madalya - Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'den oluşan milli takım, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

ANKARA (AA) - Para Atıcılık Dünya Kupası'nda Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'den oluşan Havalı Tabanca Karışık Milli Takımı, bronz madalya elde etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde devam eden şampiyonada havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı. Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'ün temsil ettiği Türk Milli Takımı, P6 kategorisinde 404,1 puanla üçüncü oldu. Para Atıcılık Dünya Kupası, 23 Şubat'ta sona erecek.



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