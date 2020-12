Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokol imzalandı (2)

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalışmaların son aşamaya geldiğini önümüzdeki günlerde 2 bin antrenör alımını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında düzenlenen "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Milli sporcuların 2019'da çok önemli başarılar elde ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "O zaman da ifade etmiştik bu başarılar öncü başarılar diye. Yine 2020'deki başarıların bu manada müjdeci başarılar olduğunu da tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah 2021'de ülke ve millet olarak gerek Tokyo'da ve gerek diğer alanlarda ve her branşta iddiamız var. İddiamızı zirveye oynamak olarak ortaya koyduğumuz gibi bu anlamda başarıları da taçlandırarak devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça'ya, yönetimine ve okullara en samimi şekilde teşekkürlerini ileterek, "Protokol, bugünümüz, yarınımız ve istikbalimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakanlık olarak sporu hem tabana yaymak hem de performans anlamında ana omurgaya oturttuklarını kaydeden Kasapoğlu, "Kitlesel anlamda sporu kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla engelli engelsiz demeden herkesin erişimini en güçlü şekilde sağlama adına pek çok projemiz ve stratejimiz var. Bunları hamdolsun çok etkili bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren ortaya koymuş olduğu vizyonla, spora ve sporcuya değer veren söz de değil işlevsel anlamda ortaya koyduğu vizyonla hayata geçirilen projelerle politikalarla ülkemiz bir baştan diğer uca kadar hamdolsun adeta ilmek ilmek işlendi, spor tesisleriyle. Spor altyapımız mükemmel, illerde, ilçelerde, köylerde ve her yerde spora yönelik ilgiye matuf olmak üzere bir çalışma var." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu, performans ve teşvik noktasındaki çalışmalarla daha da yukarılara taşıma gayreti içinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Tesislerimiz de 7/24 hizmet politikası, erişim politikası, kadın odaklı spor politikası var. Kadınlarımızın spora erişimi kadınlarımızın sporla iç içe olması toplumun sporla bütünleşmesi açısından çok önemli dedik." şeklinde konuştu.





- "İnşallah madalyalarla taçlandıracağımız başarılar bizleri millet olarak çok mutlu kılacak"





Yüzmede, cimnastikte, atletizmde, basketbolda ve tüm branşlarda hedefler koyduklarını ve pek çok çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yüzmede geldiğimiz nokta hamdolsun 2020 için bir milyon hedef koymuştuk, önümüzde günlerde geldiğimiz noktaları il il, ilçe ilçe, belde belde paylaşacağız. Yüzmede büyük başarılarımız var, sporcularımızın geçtiğimiz günlerde yakaladıkları performas yarınlar adına bizi umutlandırıyor. Bu manada da halkımızın 'yüzme bilmeyen kalmasın' projemizle olan ilgisi ve alınan sonuçlar hakikaten bizleri çok heyecanlandırıyor. Basketbolda 10 bin pota hedefimiz bu doğrultuda yeni dev adamları yetiştirme çalışmalarımız hamdolsun tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyi bu anlamda bir fırsata çevirme bir koordinasyon, bir motivasyon noktasında kaybetmeme adına dolu dolu çalışarak tüm ekibimizle, çalışma arkadaşlarımızla, burada çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, eğitim, spor paralelindeki çalışmalar tabii ki hakikaten bizler için çok anlamlı. İnşallah el birliğiyle sporun hem zihnen hem bedenen hem sosyal anlamda bir sağlık unsuru bir zindelik unsuru bu anlamda bir ferahlık unsuru olması noktasında ve bunu tüm vatandaşlarımıza buluşturma noktasında gayretlerimize gayret ekleyeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Ülkemiz bir spor ülkesi artık. Hem sporcu altyapısıyla hem tesisleriyle ve hem de uygulanan çalışmalarla yeni planlanan politikalarla aşama aşama pek çok branşta hedefe koşuyoruz. İşte modern pentatlonda geçtiğimiz günlerde İlke'nin başarısı, Emre'nin, Merve'nin yüzmede başarıları yine cimnastikte kızlarımız, yine diğer arkadaşlarımız Ferhat'ıyla, İbrahim'le diğer tüm arkadaşlarımız pek çok sporcumuz inanın her biri bizim gönlümüzde, kalbimizde yarınlarımız adına umudumuz gençlerin her biriyle gurur duyduğumuzu her biri adına umut dolu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Ailelerin sporcu çocukları için gösterdikleri özverinin çok anlamlı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Önümüzde Tokyo süreci var, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik federasyonlarımızla iş birliği halindeyiz. İnşallah madalyalarla taçlandıracağımız başarılar bizleri millet olarak çok mutlu kılacak." diye konuştu.





- " Önümüzdeki günlerde 2 bin antrenör alımını gerçekleştireceğiz"





Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcu ailelerin bu başarılarda çok önemli yeri olduğunu, kendilerine selamlarını, hürmetlerini, muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

Kasapoğlu, "Ailesiyle, antrenörüyle, teknik ekibiyle, federasyonuyla yöneticisiyle bakanlığımızın bu anlamda hakikaten özveriyle çalışan tüm ekibiyle 60 binden fazla personelimizle, hem gençlerimizin hem sporcularımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Şansa bırakmadan planlı bir şekilde stratejilerimizin peşinden giderek gayret ederek, ortaya çıkabilecek riskleri üstlenerek, yılmadan, yorulmadan, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah nice başarıları hep birlikte göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pandemiye rağmen Türkiye'nin dört bir yanındaki tesisleşmede duraksama olmadığını belirten Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde 2 bin antrenör alımını gerçekleştireceğiz. Hemen hemen son aşamaya geldi onunla ilgili çalışmalar. İlkokul 3 ve 4. sınıflarda ülke genelinde bir milyon 300 bin çocuğumuz yetenek taramasından geçti. Yetenek keşfi yaptığımız çocuklarımızı bir bir takip ediyoruz, çalışıyoruz, bu anlamda spora yönlendirdiğimiz gençler var. Bu projenin iki yönü var, biri yetenek taraması, diğeri spora yönlendirme. Tüm gençlerimizi kazanma adına çalışmalarımız var. Fiziksel yatkınlıklarına göre gençlerimizi uygun branşlara yönlendirmeye devam edeceğiz. Tesislerimizi tüm branşlarda 7/24 dolu dolu kullanacağız." şeklinde konuştu.





- "Milli sporcu artık ortaöğretimde de lisede de tam burslu"





Bu protokolle sporculara çok önemli katkılar sunduklarını ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü protokolümüz, altyapıyı güçlendirme adına gençlerimizin sporu benimsemesi sporla yoluna devam etmesi ve bu anlamda da hem ortaokul döneminde hem lise döneminde kariyerlerini bırakmamaları, onca emeği bir kenara bırakmama anlamında son derece kritik bir çalışma. Yeteneklerin heba olmaması anlamında son derece önemli bir çalışma. Fırsat eşitliği açısından da çok anlamlı bir çalışma. İnanıyorum ki bu kontenjanlar inşallah bu imza ile daha farklı noktalara taşınacak. Ben tüm özel okulları bu anlamda bu çabaya destek olmaya çağırıyorum. Bu çalışmada her birinin bir tuğlası olması adına katkı vermeye çağırıyorum. Bir öğrenci dahi olsa bu anlamlı tabloda yer almaya davet ediyorum. Kolaylaştıran bir zihniyetiz, AK Parti hükümetleri olarak kolaylaştıran, kolaylaştırma politikalarını pratik bir şekilde hayata geçiren çalışma anlayışımız var. Okulların eğitim programları olsun, sporcuların antrenman saatleri olsun kamp ve müsabaka zamanları olsun pek çok yenilikçi bir uygulamayı da içeren bir protokolü bugün hayata geçiriyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli sporcu artık tam burslu" şeklinde sloganları olduğunu hatırlatarak, "Bugün şunu mutlulukla ifade ediyorum, milli sporcu artık ortaöğretimde de lisede de tam burslu. Sporscularımız için milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça da ulusal ve uluslararası alanda ülkeyi temsil eden başarılı öğrencilerin ÖZDER'e bağlı okullarda yüzde yüz burslu olarak eğitim görmelerine imkan tanıyacak protokolü imzaladıklarını söyledi.

Akça, şunları kaydetti:



"Öncelikle böylesi değerli bir çalışmaya bizleri paydaş yaptığı için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu protokolün hazırlık süreci boyunca özel okullarımız ile yakinen ilgilenen sayın bakan yardımcımıza ve ilgili yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki bu çalışmalar vesilesiyle; gençlerimiz hem sporu sevecek hem de milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve bayrak sevgisi ile donanmış, bu toprakları ve bu aziz milleti temsil etmenin manevi sorumluluğunun bilincinde nice gençler yetişecek. Bu iş birliği protokolü, vatanımıza, milletimize milli sporcularımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Özel Öğretim Derneğimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın."



