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Milli sporcular Van Gölü manzarasında kamp yapıyor

- Türkiye Kayak Federasyonunca Tatvan ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Milli Takımı'nın kampına katılan sporcular, Van Gölü'nün eşsiz manzarasında şampiyonalara hazırlanıyor- Kamp müdürü Sedat Doymaz:"Sporcularımız buradan sonra farklı illerde açılacak kamplara katılarak hazırlıklarını sürdürecek. Önümüzdeki sezon yapılacak uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler"

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
Milli sporcular Van Gölü manzarasında kamp yapıyor


BİTLİS (AA) - Türkiye'nin birçok ilinden Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Milli Takımı'nın kampına katılan sporcular, kışın düzenlenecek şampiyonalarda başarılı olabilmek için ter döküyor.

13 ilden 16'sı erkek 21 sporcu, Türkiye Kayak Federasyonunca Tatvan'da düzenlenen kampta, Van Gölü ve Nemrut Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde antrenman yapıyor.

Tatvan sahilinde antrenörlerin gözetiminde günde çift idman yapan sporcular, katılacakları yarışmalarda madalyalar kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Tekerlekli Kayak Milli Takım Kamp Müdürü Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyonun 2019 faaliyet programında yer alan ve 17 Temmuz'da başlatılan Kayaklı Koşu Yaz Kondisyon ve Tekerlekli Kayak Kampı'nın 7 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.

Başarılı bir ekiple Tatvan sahili ve Nemrut Dağı eteklerinde çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Doymaz, şöyle konuştu:

"Kampımız çok güzel ve verimli geçiyor. Sporcularımız sıcak havaya rağmen azim ve özveriyle çalışıyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Sporcularımız kamptan çok memnun. Elimizden geldikçe kampı değerlendiriyoruz. Sporcularımız buradan sonra farklı illerde açılacak kamplara katılarak hazırlıklarını sürdürecek. Önümüzdeki sezon yapılacak uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler. Günde çift idman yapıyoruz. Tatvan sahili elverişli bir yer. Yaklaşık 8 kilometrelik sahilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz."

Kamp koordinatörü Erhan Dursun ise Tatvan'da devam eden kampın verimli geçtiğini belirterek, "İmkanlarımız çok iyi. Sahilde sporcularımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Nemrut Dağı ve Rahva düzünde antrenman yapıyoruz. Çalıştığımız alanlar elverişli. Kampın sporculara katkı sağlayacağına inanıyorum. Bitlis'te bir daha yaz kampının olmasını isterim." dedi.

Kastamonu'dan gelerek kampa katılan Tekerlekli Kayak Milli Takım Antrenörü Muhammet Kızılarslan ise geçen ay ilk kez Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Tekerlekli Kayak Yarışması'nın yapıldığını anımsattı.

Bitlis'in tekerlekli, kayaklı koşu ile kış yarışları için uygun bir yer olduğunu bildiren Kızılarslan, "Burada Tekerlekli Kayak Dünya Kupası'nın yapılması gerekiyor. Yarışmalara elverişli bir ortamı var. Eminim yabancı sporcular da burayı sevecek ve yarışma yapılmasını isteyecek. Her şeyiyle harika bir memleket. Güzel organizasyonların yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
  1. Bitlis
  2. Sedat Doymaz
  3. Tatvan
  4. tekerlekli kayak
  5. Van Gölü

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