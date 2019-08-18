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Milli sporcu Semih Saygıner'den bilardo gösterisi

- Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4 Eylül Bilardo Şampiyonası'nın ödül törenine katılan milli sporcu Semih Saygıner, bir gösteri sundu

18 Ağustos 2019 Pazar 21:48
Milli sporcu Semih Saygıner'den bilardo gösterisi


SİVAS (AA) - Dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 20 ilden 96 sporcunun katılımıyla düzenlenen 4 Eylül Bilardo Şampiyonası'nın ödül töreninde gösteri sundu.

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Bilardo Şampiyonası düzenlendi. Kentteki bir bilardo salonunda gerçekleşen ve 3 gün süren şampiyonaya 20 ilden 96 sporcu katıldı.

Şampiyonanın Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen kapanış törenine, üç bant bilardo oyuncusu ve dünya şampiyonu Semih Saygıner de katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ile madalyaları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Semih Saygıner tarafından verildi.

Müze bahçesinde Semih Saygıner ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında gerçekleştirilen gösteri maçı, sağanak nedeniyle yarıda kalarak bilardo salonuna alındı. Ayhan ve Saygıner gösteri maçında hünerlerini sergiledi.

Vali Ayhan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'ın sporda çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentte önemli spor organizasyonları yapıldığını belirten Ayhan, "Spor salonlarımız çok renkli, çok heyecanlı ve gençlerimizin sesleriyle inliyor. Buralar kahve kültüründen daha öte, insanların hem ruhen hem bedenen tatmin olduğu, iyi zaman geçirdiği, geometri ve matematik kurallarını da uyguladığı mekanlar. Dolayısıyla buralardan uzak durmamak lazım." diye konuştu.


- Saygıner: "İlk kez yağmur altında bilardo oynadım"


Semih Saygıner, ilk kez yağmur altında bilardo oynadığını dile getirdi.

Sivas'ta böyle bir aktivite yapılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Saygıner, şunları kaydetti:

"Her ilde yapılması gerekiyor sadece Sivas'ta değil. Her ilde bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Sosyal medya ve teknoloji tamam ama gerçek dünya var. Bilardo öyle bir spor ki gençlerin her türlü duyguyla, yanlışla tanışabileceği bir şey. Yani yanlış yaptığı zaman kendini geliştirme çabası içerisine girecek, hatalarını görecek. Birbirine fiske vurmadan maç kazanacak. Çok iyi şeyler yapmasına rağmen maç kaybedecek. Bu insanı çok disipline eden bir şey. Bu anlamda bilardo önemli bir yer taşıyor. Ülkemizde bu spora verilen destek için teşekkür ediyorum."


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:48
  1. Milli bilardocu Semih Saygıner
  2. Sivas

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