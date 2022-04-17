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Siyaset Milli Siyaset Akademisi başvuruları başladı!
Siyaset

Milli Siyaset Akademisi başvuruları başladı!

Yeniden Refah Partisi tarafından 3’üncüsü düzenlenen Milli Siyaset Akademisi’nin başvuruları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:27:00 -
Milli Siyaset Akademisi başvuruları başladı!

YENİ AKİT  ANKARA

Yeniden Refah Partisi tarafından 3’üncüsü düzenlenen Milli Siyaset Akademisi’nin başvuruları başladı. Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Antalya Modern Saraylar Otel’de 3’üncünü gerçekleştireceğimiz ‘Milli Siyaset Akademisi’nin başvuruları başlamıştır” ifadelerini kullandı.

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