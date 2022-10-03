Milli silahlarımız animasyon oluyor
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın yeni sinema filmi için geri sayıma geçildiğini söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın yeni sinema filmi için geri sayıma geçildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zahid Sobacı, “Millî değerlerimizi yerli animasyonlarla bir araya getirip çocuklarımıza sunmaya devam ediyoruz. TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın yeni sinema filmi için geri sayım başladı. TRT ortak yapımı “Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” 21 Ekim'de tüm Türkiye'de sinemalarda!” ifadelerini kullandı.