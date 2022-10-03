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Teknoloji Milli silahlarımız animasyon oluyor
Teknoloji

Milli silahlarımız animasyon oluyor

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın yeni sinema filmi için geri sayıma geçildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:18:00 -
Milli silahlarımız animasyon oluyor

YENİ AKİT  ANKARA

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın yeni sinema filmi için geri sayıma geçildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zahid Sobacı, “Millî değerlerimizi yerli animasyonlarla bir araya getirip çocuklarımıza sunmaya devam ediyoruz. TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın yeni sinema filmi için geri sayım başladı. TRT ortak yapımı “Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” 21 Ekim'de tüm Türkiye'de sinemalarda!” ifadelerini kullandı.

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