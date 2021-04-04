Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanır?

27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde arasında başvuruları alınan MSÜ sınavı 4 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru yöneltildi ve 135 dakikalık sürede MSÜ soru kitapçığındaki sorular çözülmesi istendi. MSÜ sınav girişi için sınav salonuna saat 10.00'dan sonra gelenler alınmadı.

MSÜ sınavı soruları cevapları ne zaman açıklanır?

MSÜ sınavı soruları ve cevapları ile ilgili her yıl ÖSYM tarafından açıklama yapılıyor. MSÜ soru ve cevapları ne zaman açıklacak? MSÜ sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak olup sınavı yapıldığı tarihten 1 ya da 2 hafta içerisinde MSÜ soruları ve cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilmişti.

MSÜ puan hesaplama

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.