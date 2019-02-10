Milli savunma sanayiine Amerika’dan büyük ilgi

Yerlileşme hamleleriyle dikkat çeken Türk savunma sanayii Amerikalı üreticilerin de radarında. Bu çerçevede Lockheed Martin, Boeing gibi dev firmalar üretim yapan 12 Amerikalı firmanın temsilcisi Türkiye’ye geldi; SAHA İstanbul üyesi 18 şirketin yöneticisiyle 400’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye pazarın tam ortasında

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Türkiye’deki yerel firmalarla iş birliği yapmanın Amerikalılar için avantajlı olduğunu ifade etti. Amerikalıların son dönemde Türk firmalarıyla yakından ilgilendiklerine işaret eden Keleş, şöyle konuştu: “Ülkemiz coğrafi olarak çok önemli bir konumda. Tam pazarın ortasında ve ciddi lojistik avantajları bulunuyor. Üretimde düşük maliyet avantajına sahip. Yerel firmalarla iş birliği yaparak bu avantajları değerlendirmek ve o pazarlara erişmek tercih edilen bir yöntem. Özellikle savunma ve havacılıkta bir ürünü sattığımız zaman işiniz bitmiyor. ‘Life Cycle’ dediğimiz ömür devri boyunca yedek parça ve bakım desteği gibi kapsamlı ve uzun soluklu gibi ilişki gerekiyor. Bunun lojistik olarak yürütülebilmesi, daha az maliyetle bu işin altında kalkılabilmesi için lokasyon çok önemli bir parametre. Bu noktada Türkiye’nin lokasyon avantajını kullanarak civardaki pazarlara erişmek de Amerikalılar için oldukça için önemli bir imkân.”