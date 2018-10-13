THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Milli savunma çağ atlıyor! Yenileri yolda...

Meteksan Savunma, Türk savunma sanayisi ürünlerinde kritik görevler üstlenecek çeşitli sistemleri ve yeni versiyonları yakın tarihte sergileyecek.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:19
Milli savunma çağ atlıyor! Yenileri yolda...

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum ve beraberindeki şirket yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
 
Batum'un verdiği bilgilere göre, şirket son 2 yılda yüzde 20'lik büyüme yakaladı, cirodaki ihracat payını yüzde 10'a çıkardı. Bu oranın yüzde 20-30 seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

Şirket, faaliyetlerini sensörler, haberleşme, su altı akustik ve platform simülatörleri başlıkları altında yürütüyor.
 
Gemi personeline yara savunmaya hazır olma eğitimleri verilmesi amacıyla geliştirilen Yara Savunma Simülatörü, Umman Güney Kore ve ismi açıklanmayan bir ülkeye ihraç edildi. Güney Kore'ye yeni ürünler verilmesi hedefleniyor.
 
Düşük faydalı yük taşıyabilen İHA’lar için geliştirilen milimetre dalga radarı İHA MİLDAR için bundan sonra MİLSAR ismi kullanılacak. MİLSAR, gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) ilk kez tanıtılacak. MİLSAR ile uçuş testlerinin bu yılın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

 


Saldırı amacıyla kullanılan "drone"ları etkisiz hale getirmek için geliştirilen Kapan Drone Savar Sistemi için saha testlerine başlandı ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Kapan, sene sonunda hazır hale gelecek. Bu proje için drone'ların daha etkin tespiti için Retinar radarına yönelik geliştirme çalışmaları yürütülüyor.
 
Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi'nde (Kement) fabrika kabulleri tamamlandı. Muadillerine göre dörtte bir ağırlıkta ve 4 kat hızlı bir ürün elde edildi. Kement Projesi'nin başarısı Milli Veri Data Link Projesi'nin de raftan indirilmesini sağladı. Yakın zamanda bu konuda da gelişme yaşanması bekleniyor.
 
İHA data linki çözümlerinin de kasım ayı sonunda saha testlerine verilmesi hedefleniyor. Sene sonunda İHA üreticilerinin söz konusu ürünlerle uçuş gerçekleştirmesi öngörülüyor.
 
Sonar ürünleri Pakistan'a yapılacak MİLGEM satışıyla ilk kez ihraç edilecek. MİLGEM sonarı, fiyat avantajıyla platformların ihracatının gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadı.
 
Yakamos milli sonarının yeni versiyonuna yönelik çalışmalar sürüyor. IDEF 2019'da yeni nesil bir Yakamos sergilenmesi planlanıyor.
 
Helikopterler için yeni çözümler
 
Kaza geçiren bir helikopterdeki kurtarma faaliyetlerinin planlanmasına yönelik Helikoper Kurtama Simülatörü Projesi imzalandı.
 
Helikopterlerin görev yaparken karşı karşıya kalabileceği engel kaynaklı tehditlerin tespitine yönelik geliştirilen Lazerle Engel Tespit Sistemi'ne yönelik çalışmalar ise ürünleştirilecek. Yerli ve milli bir aktif tespit sistemine yönelik çalışmalar 2 yıl içinde sonuçlandırılacak.
 
Atak helikopteri için geliştirilen MİLDAR'ın ağırlık ve boyut olarak küçültülmesi de şirketin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. MİLDAR'ın boyutları geliştirilen sistemin 4’te bir boyutuna indirilecek. Yeni MİLDAR da IDEF’te sergilenecek.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:19
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş’ta bir garip kaza! İkisi de inat edince...
    1. Beşiktaş’ta bir garip kaza! İkisi de..
    2. Kamyonetteki 172 kilo esrarı tarlaya..
    3. Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı..
    4. Rusya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman..
    5. Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar, ilk..
    6. 300 torunlu Hamo Ağa, polis torununu..
    7. CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi..
    8. Bakan Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul..
    9. Yorgunluk hanımlarda kalp habercisi
    10. İranlı kadın milletvekillerinden..
    11. Milli savunma çağ atlıyor! Yenileri..
    12. Trump: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
    13. Felahetpişe: Amerika ile diplomasi..
    14. Suudi Arabistan'ın İstanbul..
    15. İzmir'de çocuğunu unuttu! Arabaya..
    16. Dikkat çeken bir Cemal Kaşıkçı..
    17. Van'da gizlenen silah ve mühimmatlar..
    18. Vesely ilk haftanın en değerlisi
    19. Nefes darlığınız kalbinize işaret
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!