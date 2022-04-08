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Gündem Milli Savunma Bakanlığından Tuzla açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Tuzla açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı Tuzla'da bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 07:56:00 - 2022-04-08 08:01:00
Milli Savunma Bakanlığından Tuzla açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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