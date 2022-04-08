Milli Savunma Bakanlığından Tuzla açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı Tuzla'da bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.