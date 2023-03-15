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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü" iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 22:43:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

 
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