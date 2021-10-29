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Gündem Milli Savunma Bakanlığından Karabağ açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Karabağ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 20:10:00 -
Milli Savunma Bakanlığından Karabağ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karabağ'da görev yapan Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" denildi

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