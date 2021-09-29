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Teknoloji Milli Savunma Bakanlığından İKA müjdesi
Teknoloji

Milli Savunma Bakanlığından İKA müjdesi

Türkiye yeni geliştirdiği teknolojilerle askeri gücüne güç katmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca İnsansız Kara Araçları (İKA) kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 15:54:00 -
Milli Savunma Bakanlığından İKA müjdesi

yeniakit.com.tr

Türkiye İnsansız Hava Araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile dünyada adından söz ettirmeye devam ederken yeni geliştirdiği teknolojilerle askeri gücüne güç katıyor. Son olarak girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere müdahale edilebilmesi adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca İnsansız Kara Araçları (İKA) kullanılmaya başlanacak. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Muharebede, her türlü harekâtta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli bir şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İnsansız Kara Araçları (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlanıyor.” İfadeleri kullanıldı.

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