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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Çekilme tamamlandı

Rusya, İdlib'de binden fazla militanın silahsızlandırılmış bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:01
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması: Çekilme tamamlandı

Rusya'dan yapılan açıklamada ''Binden fazla militan İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgeyi terk etti'' denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharov, Suriye'nin İdlib bölgesinde bin militanın silahsızlandırılmışı bölgeyi terk ettiği söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatına göre, silahlı unsurlar ağır silahlarıyla birlikte 15 Ekim'e kadar İdlib'de silahsızlandırılmış bölgeden ayrılacak.

 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ÇEKİLME TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi süreci bugün itibarıyla tamamlandı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:01
  1. rusya
  2. idlib
  3. silagsız bölge
  4. suriye

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