Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı: Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi süreci bugün itibarıyla tamamlandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 16:54
illi Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların silahtan arındırılmış bölgeden çekilmesi sürecinin tamamlandığı duyuruldu.
Bakanlığın açıklamasının devamında, "İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için Soçi'deki mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülüyor" denildi.
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