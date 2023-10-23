Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması!
Türkiye, içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Gazze'ye göndermek üzere hazırladı.
Türkiye, içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Gazze'ye göndermek üzere hazırladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan yardım paketi hakkında açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin yardım elini Gazze’ye ulaştırmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır’a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı.
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