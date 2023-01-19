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Gündem Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'de yapılan F-35 istişareleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 20:27:00 -
Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin Washington'da gerçekleştirdiği F-35 istişareleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ile ABD arasında gerçekleşen ikinci 

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istişare toplantısıyla ilgili açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir.

Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.

Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.

 

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Yorumlar

Kemal

EeeeEEEEYYYT Bu ne ya Resmen yalvariyoruz verin diye
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