Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'de yapılan F-35 istişareleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetlerinin Washington'da gerçekleştirdiği F-35 istişareleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti.
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istişare toplantısıyla ilgili açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir.
Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır.
Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır.