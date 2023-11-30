Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Eurofighter' ve 'KAAN' mesajı!

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı’nın bilançosunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “Bugüne kadar 647 terörist etkisiz hâle getirildi, değişik çaplarda toplam 1.391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 812 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirildi” dedi.

Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 12 uçakla 222 buçuk ton insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere’den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili olarak ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiğini hatırlattı... Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra milli muharip uçağı KAAN’ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığına işaret etti.

Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

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“Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 01 Ocak’tan itibaren bin 976’ya, 24 Temmuz 2015’ten itibaren ise 39 bin 319’a ulaşmıştır. Ayrıca, 24 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil’de bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Yine, 29 Kasım’da Irak’ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 terörist SİHA atışı ve müteakiben icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmiştir.

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında son olarak çok sayıda odası bulunan bir mağara ele geçirmiştir. Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir. Terörle mücadelede elde edilen başarılarda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorulacaktır. Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; asil milletimizden aldığı güçle terörle mücadelesine; Artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, Tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri devam etmektedir. 01 Ocak’tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31’i son bir haftada olmak üzere bin 408 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5’i teröristtir. 2 bin 391 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 406’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 581 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 10 kilogramı geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 01 Ocak’tan itibaren 15 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

İsrail ve Filistin’de 07 Ekim’den beri devam eden gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze’deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin amasız ve fakatsız gösterilmeye devam edilmesidir.

Filistin meselesi iki devletli ve adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak; 29 Kasım’da C-130 tipi kargo uçağımız ile 9,5 (dokuz buçuk) ton tıbbi malzeme ve 9 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 44 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir. Böylece; Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 (iki yüz yirmi iki buçuk) ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşviki ile mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu çerçevede; Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında tedariki planlanan 6 adet Zırhlı Tekerlekli Araç Kurtarıcısı 27 Kasım’da Kara Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “8 adet Liman Kontrol Botu Projesi” kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un üçüncüsü 24 Kasım’da teslim edilmiştir. “

'EUROFIGHTER' VE 'KAAN' MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere’den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili olarak ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiğini hatırlattı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettiklerini belirtti. Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra milli muharip uçağı KAAN’ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığına işaret etti.