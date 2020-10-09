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Aktüel Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı paylaşımı:
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı paylaşımı:

"Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:27:13 -
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı paylaşımı:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla harekatın ve bölgede yapılan yardımların görüntülerinin yer aldığı video yayınladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Ayrıca bölgedeki Suriyelilere, topraklarında huzurlu ve güvenli bir yaşam dileğinde bulunuldu.

Paylaşımda yer alan, harekatın ve bölgede yapılan yardımların görüntülerinin bulunduğu videoda, harekat kapsamında tespit edilen el yapımı patlayıcılar ile sığınak ve tünellerin birer birer imha edildiği vurgulandı.

Videoda, harekat kapsamında teröristlerin mevzi haline getirdiği 86 cami ve 7 kilisenin onarılarak yeniden ibadete açıldığı belirtilerek, "Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına geri döndü. Teröristlerin zarar verdiği hastaneler onarılarak hizmete açıldı. Teröristlerin büyük zarar verdiği tadilatı yapılan 400 okulda 35 binden fazla öğrenci eğitim görüyor." ifadelerine yer verildi.

Videonun sonunda, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de barış ve huzura yönelik umutların yeniden yeşerdiğinin altı çizildi.

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