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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bağdadi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin DAEŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyonu sırasında bilgi alışverişinde bulunulduğunu duyurdu.

2019-10-27 22:00:00 - 2019-10-27 23:12:58
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bağdadi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1. ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

3. ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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