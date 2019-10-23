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Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Bugün başlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan anlaşmada sürenin dolmasının ardından Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin bir açıklama yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:23
Milli Savunma Bakanlığından açıklama: Bugün başlıyoruz

MSB tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalardan satır başları;

"Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak."

"Barış Pınarı Harekât alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır."

"Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur."

"Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

"Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:23
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Rusya
  3. Vladimir Putin
  4. Barış Pınarı Harekatı

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  • YılgınYılgın20 sa önce
    Abd ve rusya iki büyük cıban başı dünyadaki tüm karışıklığı bunlar karşılıklı danışıklı dövüşerek ortalığı fesada boğarak millete silah satıyor petrolünü emiyor. Bizde bunlara karşı zafer narası atıyoruz 

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