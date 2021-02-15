Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'na İŞKUR üzerinden, belirsiz süreli engelli işçi alınacak. İşte MSB engelli işçi alımı başvurusu şartları ile kamu personeli alımı başvuru tarihleri.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler?

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Milli Savunma Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecek. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak. Adaylar belge kontrolünü takiben sözlü sınav için çağrılacak. Noter kura çekimi 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecek. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.