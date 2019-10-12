Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 459'a yükseldiğini bildirdi.12 Ekim 2019 Cumartesi 19:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir mesaj yayınladı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu" denildi.
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