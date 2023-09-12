  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prostatlı ihtiyar, bezli kokona! İdrarını tutamamaktan başka hiçbir ortak noktaları yok! İşte bunlar hep Halktv izlemekten, Sözcü okumaktan kaynaklanıyor

AESA radarlı savaş uçaklarını verdiler! Türkiye'ye karşı kullanacaklar

Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

Filistin'deki askeri gruplar harekete geçti! Filistin'den son dakika görüntüleri!

CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı

Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Dünyanın peşine düştüğü Türk savaş gemilerine yeni özellik

Çin'e ait 20 savaş gemisi ada çevresinde: Tayvan Boğazı'nda sular ısınıyor

Libya'da ölü sayısı 3 bini geçti!

Binlerce kişi öldü! Çok büyük felaket! Libya'daki büyük sel sonrası herkesi şok eden ‘Türkiye' iddiası

Merkez Bankası'nın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten flaş açıklama
Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'de Libya hamlesi
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'de Libya hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-09-12 14:45:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'de Libya hamlesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Libya'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Türkiye, doğal afetle mücadele eden Libya'ya yardım elini uzattı.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık"

İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2 bin 500 lira olacak
İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2 bin 500 lira olacak

Ekonomi

İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 2 bin 500 lira olacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber
Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Gündem

Türkiye'ye tam 100 yıl yetecek! Eğer doğruysa müthiş haber

Bir de hamile! Yaptığı iş mide bulandırdı
Bir de hamile! Yaptığı iş mide bulandırdı

Gündem

Bir de hamile! Yaptığı iş mide bulandırdı

Aralarında neler var neler! Şok’ta yepyeni indirim çılgınlığı
Aralarında neler var neler! Şok’ta yepyeni indirim çılgınlığı

Ekonomi

Aralarında neler var neler! Şok’ta yepyeni indirim çılgınlığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23