Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'de Libya hamlesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Hava Kuvvetlerinin uçaklarıyla Libya'ya ulaştırıldığını açıkladı.
Türkiye, doğal afetle mücadele eden Libya'ya yardım elini uzattı.
Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla, AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık"