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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 15:09:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi."

 

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