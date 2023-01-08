Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi."