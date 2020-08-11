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Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Misakımız...

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:52:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Misakımız...

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır."

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