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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:34:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."

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