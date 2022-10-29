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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:56:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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