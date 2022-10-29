Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.