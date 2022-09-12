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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu"nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 13:34:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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