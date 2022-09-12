Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu"nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.