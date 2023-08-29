Milli Savunma Bakanlığı: Askeri uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, 'Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilot iniş sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi' açıklamasında bulundu.
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilot iniş sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi"