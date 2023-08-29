  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanlığı: Askeri uçak acil iniş yaptı
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: Askeri uçak acil iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 15:15:00 -
Milli Savunma Bakanlığı: Askeri uçak acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilot iniş sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi' açıklamasında bulundu.

Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. 

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki pilot iniş sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi"

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler
İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler

Gündem

İdam neden getirilmeli? İşte nedeni: Dehşete düşüren görüntüler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı
İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

İdam edin bunları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

Murat Ongun itine sahip çık!
Murat Ongun itine sahip çık!

Gündem

Murat Ongun itine sahip çık!

IMF'den flaş Türkiye açıklaması
IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Ekonomi

IMF'den flaş Türkiye açıklaması

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23