Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hepsi imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtında, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildi" denildi.

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