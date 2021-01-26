Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Biri Tuğgeneral, 25 personel bölgeye gitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ordusuna destek vermek ve NATO Irak Misyonu'nda görev yapmak üzere 25 personelin Irak'a gittiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu kapsamında dost ve kardeş Irak ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu'nda görev yapacak." denildi.