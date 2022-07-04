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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgün’ün şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 20:10:00 - 2022-07-04 21:06:09
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Özgül'ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Uzman Çavuş Özgül'ün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Özgül için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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