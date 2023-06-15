Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler’i tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.