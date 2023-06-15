  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye-Rusya ilişkilerinde ne olacak? Türkiye'nin enerji ve ticarette yeni dönemi! Milyonlarca dolarlık yatırım

Abdurrahman Uzun Eda Ece’yi madara etti! “Hadi sıkıyorsa cevap ver”

Şifa zannediyoruz ama ölüm saçıyor! Bu bitkilerin yanından bile geçmeyin

Ukrayna'dan dünyayı sarsan Rusya itirafı

Rusya'dan tartışmalara neden olacak Türkiye uyarısı: Dolandırılabilirsiniz

Diyarbakır’da kan donduran olay! Katliam gibi arazi kavgası: 8 ölü 3 yaralı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı

Nevşehir'de tadilat yaparken keşfedildi! 20 bin kişilik şehir ortaya çıktı, yabancı uzmanlar hemen bölgeye geldi

Şov bitti, İstanbul felaketle yüzleşti!

Yüzde 63’ten yüzde 48’e geriledi! İşte dijital haber raporu sonuçları
Yerel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü
Yerel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-06-15 18:57:00 -
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Güler, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler’i tebrik ederek başarı dileklerini de iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23