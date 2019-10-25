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Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan ABD ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

2019-10-25 12:35:00 - 2019-10-25 12:52:38
Bakan Hulusi Akar'dan ABD ile kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Akar-Esper görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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