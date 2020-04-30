Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Savunma Bakanı Byron Camilleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.