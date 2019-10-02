Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: F-35 olmuyorsa milli muharip uçağımızı yapacağız Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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