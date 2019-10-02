Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: F-35 olmuyorsa milli muharip uçağımızı yapacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.02 Ekim 2019 Çarşamba 10:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
YORUM YAZ