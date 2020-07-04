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Milli Savunma Bakanı Akar ve Orgeneral Güler Malta'da

Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü - İkili görüşme sonrası gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Malta Genelkurmay Başkanı Jeffrey Curmi de yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 17:00:21 -
Milli Savunma Bakanı Akar ve Orgeneral Güler Malta'da

VALETTA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar bu kapsamda Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Malta Genelkurmay Başkanı Jeffrey Curmi de yer aldı.

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