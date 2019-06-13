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Milli Savunma Bakanı Akar, CHP Grubu'nu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak CHP Grubu'nu ziyaret etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:50
Milli Savunma Bakanı Akar, CHP Grubu'nu ziyaret etti

Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kanun teklifinde bir değişiklik söz konusu olacak mı?" sorusuna, "Hayır, gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok." yanıtını verdi.

Akar, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'yle ilgili partilere bilgi vermek için Meclise geldi.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına geçen Akar, daha sonra CHP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu. Akar, burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü. Görüşmede, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar da yer aldı.

Hulusi Akar'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Gerekli görüşmeleri yaptık, gerekli bilgileri verdik arkadaşlarımıza. Sorularını aldık." dedi.

"Kanun teklifinde bir değişiklik söz konusu olacak mı?" sorusuna Akar, "Hayır, gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok." cevabını verdi.

Buradan MHP grubuna geçen Milli Savunma Bakanı Akar'ın, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile görüşmesi başladı

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:50
  1. Muş
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  6. CHP Grubu
  7. Askeralma Kanunu Teklifi
  8. CHP'nin Meclis Grubu

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