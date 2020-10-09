Milli savaş uçağının motoru için imzalar atıldı
Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN ile Milli Muharip Uçak için özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirmekle görevlendirilen TR Motor arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı.
Anlaşma kapsamında HAVELSAN, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Bu yazılım teknolojisini, simülatör teknolojisini motor tasarımıyla bir araya getirip daha ileriye dönük yeni alanlara açılmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. TR Motor Genel Müdür Osman Dur da savunma sanayisinde HAVELSAN’ın yazılımla ilgili ciddi bir altyapısı bulunduğunu, TR Motor’un elinde ise Türkiye’nin en stratejik projelerinden biri olduğunu dile getirdi. Dur, bu iş birliğinden güzel sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade etti.