Milli savaş uçağının motoru için imzalar atıldı

Anlaşma kapsamında HAVELSAN, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “Bu yazılım teknolojisini, simülatör teknolojisini motor tasarımıyla bir araya getirip daha ileriye dönük yeni alanlara açılmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. TR Motor Genel Müdür Osman Dur da savunma sanayisinde HAVELSAN’ın yazılımla ilgili ciddi bir altyapısı bulunduğunu, TR Motor’un elinde ise Türkiye’nin en stratejik projelerinden biri olduğunu dile getirdi. Dur, bu iş birliğinden güzel sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade etti.