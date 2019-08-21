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Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin teslimat başarısı

Savunma sanayiinde yerli ve millileşeme adımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan Mili Piyade Tüfeği projesi kapsamında son dönemde 4 bin 500’den fazla teslimat gerçekleşmesiyle toplam teslimat sayısı 40 bine ulaştı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin teslimat başarısı

Güvenlik güçlerinin modern piyade tüfeği ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla yürütülen Mili Piyade Tüfeği (MPT-76) Projesi kapsamında son dönemde 4 bin 500’den fazla teslimat gerçekleştirildi. Böylece toplam teslimat sayısı 40 bini geçti. 

Tamamen milli kaynaklar kullanılarak üretilen MPT-76, NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış testlerin tamamından başarıyla geçti.

Yarı otomatik ve tam otomatik modlarda çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreyi buluyor. 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebilen MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor; dakikada 700 atım yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
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  4. MPT-76
  5. NATO

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