0553 313 94 23

Milli Park bayram tatilinde ilgi odağı oldu

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı uzun bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:30
Milli Park bayram tatilinde ilgi odağı oldu

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı uzun bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı. Tatilin 8. Gününde bile araç koyacak yer kalmadı.


Edinilen bilgiye göre, koyları, plajları, kültür turları, müzesi ile ile birlikte doğa ve tarih fışkıran Kuşadası’ndaki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Güzelçamlı kapısından denize girmek ve piknik yapmak için tatil boyunca her gün ortalama 4 bin araç ve 1500 yaya girişi gerçekleşirken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu, milli park içinde neredeyse araç koyacak yer kalmadı. Doğa yürüyüşleri ve kültür turlarına katılanlar ve müze girişleri ile birlikte 9 günde milli parka yaklaşık 100 bin kişi giriş yaptı.


Tatilin son günü bile araç koyacak yer kalmadı


Bu arada, ziyaretçilerin akın ettiği Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatilin 8. günü bile büyük bir ilgi vardı. Milli parka girmek için araçlarıyla sabahın erken saatlerinde giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talep nedeniyle Milli Park Müdürlüğü milli parka araçla girişleri saat: 15.00’den itibaren kapatmak zorunda kalarak, tatilcilerden girişleri toplu taşıma araçlarıyla yapmaları istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:30
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste saygı gören bir milletvekiliydi”
    1. TBMM Başkanı Şentop: “Arslan, mecliste..
    2. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç teklifi..
    3. Başkent’te köy havasında şenlik
    4. YKS 2019 kaç gün kaldı? YSK'ye..
    5. Kocaeli’de dönüş yoğunluğu trafiği..
    6. Trabzon'da otomobil TIR’ın altına..
    7. Gardiyan zabıt katibi ve mübaşir..
    8. Şırnaklılar, Feraşin yaylasına akın..
    9. Pençe Harekatı'nda son durum ne?
    10. (Özel) Karasu Sahilinde ölü yunus..
    11. Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig
    12. Süper Lig'de Buffon bombası! “Yeni..
    13. Gün batımını izlerken kayalıklardan..
    14. Soylu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde..
    15. Diyarbakır'da can pazarı! 5'i ağır 35..
    16. Trabzonspor aradığı forveti buldu! 31..
    17. Kaza orucu ne zaman ve nasıl tutulur?
    18. Antalya’da bayram tatili dönüşü için..
    19. Başkan Yılmaz, pazar esnafını ziyaret..
    20. Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi