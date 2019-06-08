Milli Park bayram tatilinde ilgi odağı oldu

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı uzun bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı. Tatilin 8. Gününde bile araç koyacak yer kalmadı.

Edinilen bilgiye göre, koyları, plajları, kültür turları, müzesi ile ile birlikte doğa ve tarih fışkıran Kuşadası’ndaki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Güzelçamlı kapısından denize girmek ve piknik yapmak için tatil boyunca her gün ortalama 4 bin araç ve 1500 yaya girişi gerçekleşirken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu, milli park içinde neredeyse araç koyacak yer kalmadı. Doğa yürüyüşleri ve kültür turlarına katılanlar ve müze girişleri ile birlikte 9 günde milli parka yaklaşık 100 bin kişi giriş yaptı.

Tatilin son günü bile araç koyacak yer kalmadı

Bu arada, ziyaretçilerin akın ettiği Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatilin 8. günü bile büyük bir ilgi vardı. Milli parka girmek için araçlarıyla sabahın erken saatlerinde giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talep nedeniyle Milli Park Müdürlüğü milli parka araçla girişleri saat: 15.00’den itibaren kapatmak zorunda kalarak, tatilcilerden girişleri toplu taşıma araçlarıyla yapmaları istendi.