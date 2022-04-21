Milli oyuncu Çalhanoğlu İnterli takım arkadaşını krize soktu!
Inter’de oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, aynı takımda forma giyen Denzel Dumfries’i yaptığı şakayla fena korkuttu.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter’den takım arkadaşı Dumfries’e şaka yaptı. Odaya giren Dumfreis’i korkutan Çalhanoğlu, o anları sosyal medyada paylaştı.
İtalya Kupası yarı finalinde Milan’ı 3-0 yenen Inter’de derbi zaferi yaşanırken, Dumfries’in sevinci kursağında kaldı. Dumfries’e şaka yapan Hakan Çalhanoğlu, bu anları kayda aldı.
Perdenin arkasına saklanan Hakan, bir anda Dumfries’in karşısına çıktı. Hakan’ın gülmekten kırıldığı videoda Dumfries korkudan krize girdi.