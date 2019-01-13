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Milli okçular Bursa'da gençlerle buluştu

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda söyleşiye katıldı

13 Ocak 2019 Pazar 19:28
Milli okçular Bursa'da gençlerle buluştu

BURSA (AA) - Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Bursa'da bir söyleşiye katılarak gençlerle bir araya geldi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Bursalı minik sporcuların aileleri katıldı.

Yasemin Ecem Anagöz, burada yaptığı konuşmada, ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonluğunun önemine vurgu yapan Yasemin Ecem, "Çok iyi okullar bitirmeyi, meslek sahibi olmayı herkes başarabiliyor fakat dünya ve olimpiyat şampiyonu çok zor ve nadir bulunuyor, Dünya şampiyonlarının isimleri unutulmuyor." diye konuştu.

Mete Gazoz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk hedeflerinin 2019 yılı dünya şampiyonası olduğunu dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını alabilmek için takım halinde çalıştıklarını belirten Mete, "Şu an normalde kamptayız, izin günümüzde geldik. Buradan döndüğümüzde tekrar kampa gideceğiz. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mete ve Yasemin Ecem'e antrenörlük yapan Yusuf Göktuğ Ergin de ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Olimpiyat şampiyonu dediğimizde hepimizin aklına yıldızların ismi gelir ama makine mühendisi dediğimizde kimsenin aklına bir isim gelmez. Çocuğunuz özel olsun istiyorsanız spora yönlendirin." şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Buran ile Büyükşehir Belediyespor Yöneticisi Ömer Cihat Bay, Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Ergin'e plaket takdim etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:28
  1. Mete Gazoz
  2. okçuluk
  3. Yasemin Ecem Anagöz

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