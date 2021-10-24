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Teknoloji Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme... İmzalar atıldı
Teknoloji

Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme... İmzalar atıldı

Milli Muharip Uçak projesinde kullanılacak "Yardımcı Güç Ünitesi" için TRMotor ile sözleşme imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:02:00 -
Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme... İmzalar atıldı

TRMotor Genel Müdürü Dr. Osman Dur, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) yardımcı güç ünitesi için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dur tarafından yapılan açıklamada, "Bir süre önce TUSAŞ ın yapmış olduğu MMU yardımcı güç ünitesi (APU) ihalesini TRMOTOR AŞ nin aldığı ve sözleşme görüşmelerine başlandığı basına duyurulmuştu. Artık hem ülkemizin kırmızı çizgileri hem de MMU nun isterlerini sağlayan sözleşme imzalanarak hızla çalışmalara başlandı!" ifadelerine yer verildi.

Bir nevi küçük gaz türbinli motor olan APU’lar, uçağın motorunu çalıştırmak için gerekli olan basınçlı havayı sağlamak için kullanılmaktadırlar. Ayrıca hava araçlarının ihtiyacı olan elektrik enerjisi de gerektiği durumda APU’lar tarafından sağlanabilmektedir.

TRMotor

TRMotor Güç Sistemleri San. A.Ş. 20 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda turbo motor teknolojileri alanında tasarım ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için sermayesi yüzde yüz SSB’ye ait olan SSTEK A.Ş tarafından kurulmuştur.

Türkiye’nin uçak motoru ihtiyacının karşılanması için yeni nesil motor tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. TRMotor’un sermayesi Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş’ ve TUSAŞ’a aittir.

SavunmaSanayiST

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